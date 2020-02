Marcheschi (FDI): “Ritorno di 2.500 cinesi in Toscana: prese tutte le misure necessarie?”

FIRENZE – “La Regione ha preso tutte le misure necessarie in vista del ritorno in Toscana di 2.500 cinesi?”. A chiederlo è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Paolo Marcheschi, che aggiunge: “Mentre tutto il mondo prende tutte le precauzioni possibili per evitare il diffondersi del contagio da Coronavirus, la Toscana deve invece distinguersi e mettersi in mostra. Ma un ambulatorio è sufficiente a garantire adeguati controlli per 2.500 cinesi di ritorno dalla loro madrepatria dopo il Capodanno cinese? Queste 2.500 persone si sposteranno nelle nostre città, andranno a lavoro, porteranno i bambini a scuola nelle scuole di Prato e Firenze moltiplicando il rischio contagio per pratesi, fiorentini e in generale toscani. Ci chiediamo se sono state prese tutte le precauzioni del caso. Perché non si è comunque aspettato almeno un’altra settimana per verificare se queste persone, magari, risultassero positive al virus? Verificarlo quando ormai sono già sul territorio toscano ci sembra quantomeno imprudente vista l’aggressività e la rapidità di diffusione del nuovo Coronavirus”.