Marcheschi (FDI): “Serve una cabina di regia per condividere le misure da adottare in questa fase”

FIRENZE – ” Ho lanciato la proposta, condivisa dai capi gruppo del centro-destra, di realizzare una cabina di regia (15 persone che potrebbero riunirsi anche tutti i giorni), di cui facciano parte la presidenza del Consiglio regionale, tutto il Consiglio, tramite i capigruppo di maggioranza e opposizione, e ovviamente la giunta regionale. Ci sembra una decisione dettata dal senso di responsabilità in un momento di emergenza nazionale”. A parlare così è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Paolo Marcheschi, che aggiunge: “Abbiamo proposte concrete e vorremmo contribuire alle misure da prendere. In un momento di crisi così acuta sono tante le cose che non funzionano e che, come Centrodestra potremmo cavalcare, ma adesso non è il momento della polemica ma dell’unità regionale quanto nazionale. Una sorta di “Patto per la Toscana”. “Non è il momento di andare avanti con metodi dell’ordinarietà, – ha concluso – convocando commissioni e sottocommissioni, ma abbiamo bisogno di uno strumento agile con cui dare risposte immediate ai cittadini. In modo analogo a come si sta muovendo il Governo nazionale, che riceve e ascolta le proposte dell’opposizione, e come ha già fatto il consiglio comunale di Firenze con il sindaco Nardella che ha lanciato il “Patto per Firenze”. Se non saremo ascoltati prenderemo atto che la maggioranza intende procedere in solitaria e prenderemo le nostre decisioni”.