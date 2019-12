Marcheschi (FDI): “Stadio, il Soprintendente Pessina smentisce Nardella”

FIRENZE – “Il Soprintendente Andrea Pessina, sul futuro dello stadio Artemio Franchi, smentisce il sindaco Nardella”. A parlare così è il capo gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Paolo Marcheschi, che poi entra nel merito della questione. “A questo punto l’abbandono del Franchi diventa soltanto una scelta politica di Nardella. Secondo Pessina in primis il Franchi è vincolato ma certamente alienabile e non inalienabile come sostiene Palazzo Vecchio. I beni culturali possono essere venduti, naturalmente ci vuole la volontà della proprietà che, nel caso dello stadio, è il Comune di Firenze. Secondo, un progetto per il recupero del Franchi andrà comunque fatto con tanto di copertura perché così non lo si può lasciare. Terzo, all’interno del Franchi non si potranno ricavare appartamenti come ventilato da Nardella. Quindi perché non rimettere mano al progetto di ristrutturazione del Franchi?”.