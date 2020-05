Marciapiedi e asfaltature, dal 15 maggio lavori in zona Corea

LASTRA A SIGNA – Partiranno venerdì 15 maggio i lavori di rifacimento dei marciapiedi e del manto stradale in quelle strade, in zona Corea, legate all’intervento di sostituzione della rete idrica a cura di Publiacqua iniziato a fine 2019. I lavori di completamento dell’intero intervento dovevano partire a marzo, come da progetto, ma hanno subito qualche ritardo a causa sia delle limitazioni sanitarie che delle restrizioni per quanto riguarda i cantieri in relazione all’emergenza epidemiologica in corso.

I lavori partiranno venerdì 15 maggio con la sistemazione dei marciapiedi, si proseguirà lunedì 18 maggio con i lavori di asfaltatura del manto stradale. Le strade interessate dall’intervento sono via I° Maggio, via Turati, via G. Bruno, via Grandi, via della Resistenza e via G. Verdi. Per poter effettuare i lavori di riqualificazione della carreggiata è stata emessa un’ordinanza di divieto di circolazione e sosta fino a sabato 23 maggio, con orario 7.30 -18.00. I lavori in queste vie saranno effettuati seguendo un andamento a tratti e quindi non comporteranno la chiusura contemporanea di tutte le zone interessate. La partenza sarà da via I° Maggio – tratto da via Livornese a via XXIV Maggio, per proseguire poi in: Via I° Maggio – tratto da via Livornese a via Turati; Via Turati – tratto da via I° Maggio a via Grandi; Via Turati – tratto da via Grandi a via F.lli Rosselli; Via Turati – tratto da via F.lli Rosselli a via G. Bruno; Via G. Bruno; Via A. Grandi; Via della Resistenza; Via G. Verdi. Un’apposita segnaletica indicherà i tratti o le vie che, di volta in volta, saranno chiusi al traffico.