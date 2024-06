Marco Baldinotti nuovo presidente dei Lions Club Sesto Fiorentino

SESTO FIORENTINO – Marco Baldinotti è il nuovo presidente del Lions Club Sesto Fiorentino. “E’ un onore e una responsabilità guidare questo importante Club” ha detto Baldinotti, sestese, 38 anni che esercita la professione di avvocato a Firenze presso il proprio Studio associato.

Baldinotti diventa presidente dopo Paolo Gori: l’avvicendamento è avvenuto mercoledì 19 giugno nel corso della tradizionale cena di gala che si è svolta presso Villa Le Fontanelle alla presenza dei soci dei Lions Club International, del vicesindaco Claudia Pecchioli e del presidente della Regione Eugenio Giani.

Venerdì 5 luglio, grazie a un rapporto instaurato tra l’amministrazione comunale di Sesto Fiorentino e i Lions Club locali, arriveranno 15 ragazzi da varie nazioni nell’ambito del programma “Scambi Giovanili Lions”.

Il presidente uscente Paolo Gori ha illustrato ha ricordato le attività del Club dell’ultimo anno, svolte nell’obiettivo di apportare un valido sostegno alla comunità locale e di eseguire utili servizi per le aree in difficoltà in varie parti del mondo. Il nuovo presidente Marco Baldinotti ha concluso illustrando il programma di massima che verrà implementato nel prossimo anno, confermando servizi di successo come “Lions in Piazza”, con il quale si eseguono visite mediche specialistiche gratuite per la popolazione tutta e ha auspicato un rapporto di collaborazione ancor più stretto e proficuo con l’amministrazione comunale e con tutte le associazioni del territorio sestese.