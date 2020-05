Marco Banchelli in viaggio virtuale nei luoghi di don Milani

CALENZANO – Un appuntamento dedicato a don Lorenzo Milani, tre giorni tra Calenzano e Barbiana. Ad accompagnarci in questo viaggio il ciclo ambasciatore, il sestese Marco Banchelli che abbiamo lasciato agli inizi di febbraio al termine della missione “Nepal 2010/2020 – Per le antiche strade del futuro”. Marco Banchelli non a casa riprende a pedalare per andare incontro ad una sua nuova “tappa” di vita, insieme ad una compagna alla portata di tutti, la “speranza“. Tra Calenzano e Barbiana nei luoghi di don Milani. Un particolarissimo itinerario a cui sarà possibile “aggregarsi”.

“E come avrei potuto mancare a questa importantissima tappa – dice Marco Banchelli – che in tre giorni unirà i luoghi simbolo di Don Lorenzo Milani: da San Donato di Calenzano a Sant’Andrea a Barbiana. Anche se ovviamente, sarà “virtuale”, poco toglie. Anzi: mi sembra quasi ‘aumenti’. Anche perché, come rifiutare l’invito dalla persona che me lo ha rivolto? Pensate che grazie proprio a questa (per il momento) misteriosa persona, durante la mia ultima missione, Don Lorenzo e la sua scuola, è come fossero stati al mio fianco anche in Nepal. E proprio nei giorni a cavallo tra il 2019 ed il 2020. E così questa scuola ‘viva’ viene incredibilmente ad unirsi per me, con un altra terra e un’altra persona che il caso ha voluto fosse mio fraterno punto di riferimento in tutte le mie esperienze nel deserto del Popolo Saharawi. E chissà che don Lorenzo non ci porti in qualche modo anche verso il ‘mio’ mare, in direzione Castiglioncello. Insomma: per me questa opportunità è veramente come uno degli spunti che hanno animato quasi tutti i miei pellegrinaggi, in bicicletta come con ogni altro mezzo. E ‘parto’ con grande entusiasmo certo che lungo il cammino potrò trovare tante altre presenze che mi daranno ancora più spunti ed energia per andare sempre e comunque avanti. Ma anche queste le scopriremo tra domani e domenica. Per il momento ecco a seguire la mia adesione; magari, se vi interessa, aggregatevi anche voi a questo fantastico gruppo che come dire, parte da lontano e attraversando il presente, pare indicare una gran bella strada anche per il futuro questo il link: https://www.donmilani.eu/MARCIA-di-BARBIANA-2020-Virtuale.htm”

“Insieme a tante altre testimonianze – conclude Banchelli – e sviluppi di una scuola che ancora continua anche ben oltre Calenzano e Barbiana. Con la certezza che don Lorenzo, oltre al fianco di tutti quelli che lo hanno conosciuto come prete e come maestro, sia al fianco anche di quelli come me che, pur senza averlo mai incontrato, lo avvertono ogni giorno in cammino come un sempre più indispensabile compagno del ‘grande viaggio”.