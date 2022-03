Marco Geri, dalla costa a Lastra a Signa e ritorno. Dopo vent’anni. Il saluto del sindaco Bagni: “Fa parte della mia famiglia”

LASTRA A SIGNA – Frequentando, da un po’ di anni a questa parte, il Comune di Lastra a Signa, fra gli altri ovviamente, la sua scrivania era proprio a ridosso dell’ufficio dell’addetta stampa, Martina Parrini, al “confine” con la stanza del sindaco Angela Bagni e del vice-sindaco Leonardo Cappellini. Era quindi una delle prime persone da salutare, al primo piano del palazzo comunale, quando ci si addentrava nelle “segrete stanze” dell’amministrazione lastrigiana.

Battute a parte, “era” perché proprio oggi, mercoledì 16 marzo, Marco Geri, originario di Venturina, ha salutato Lastra a Signa e il Comune che lo ha visto in servizio per ben 21 anni, ovvero fianco a fianco, nella segreteria del sindaco, con i due primi cittadini che in questo arco di tempo hanno guidato il Comune, ovvero Carlo Nannetti e Angela Bagni. Geri, infatti, è passato tramite mobilità al Comune di Campiglia, avvicinandosi quindi a casa: “Persona diligente, fidata e professionale, – queste le parole del sindaco Bagni che a Geri ha consegnato una targa oltre a un abbraccio più che simbolico – ha fatto parte del mio staff fin dal primo mandato ed è per me come un componente della mia famiglia. Gli auguro di svolgere un ottimo lavoro e inserirsi al meglio nel suo nuovo ruolo”.