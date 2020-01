Marco Vichi e “L’anno dei misteri” alla Biblioteca CiviCa

CALENZANO -“L’anno dei misteri” l’ultimo libro di Marco Vichi sarà presentato domani, 21 gennaio alle 21.30 alla Biblioteca CiviCa. Marco Vichi parlerà del Commissario Bordelli, della nuova avventura, di un anno particolare il 1969 che corre sulle note di “Zum Zum Zum” in attesa della serata finale di Canzonissima, in una Firenze fredda e buia dove il commissario appassionato di libri e arte si imbatte in un delitto. Parteciperà alla serata leggendo alcune parti del libro l’attore Lorenzo Degl’Innocenti.