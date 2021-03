“Margherite” il reading di Madri di Carta per la Festa della Donna

SESTO FIORENTINO – Per la Festa dell’8 Marzo, quest’anno Madri di Carta ha voluto dedicare un Reading ad un altro fiore: non alla mimosa bensì alle “margherite”, petali di racconti, storie ed emozioni che saranno presentate in occasione della Giornata dedicata alle donne. “Margherite, il reading che Madri di Carta dedica alla Giornata Internazionale della […]

SESTO FIORENTINO – Per la Festa dell’8 Marzo, quest’anno Madri di Carta ha voluto dedicare un Reading ad un altro fiore: non alla mimosa bensì alle “margherite”, petali di racconti, storie ed emozioni che saranno presentate in occasione della Giornata dedicata alle donne.

“Margherite, il reading che Madri di Carta dedica alla Giornata Internazionale della Donna 2021, – si legge in una nota di Madri di Carta – attinge al patrimonio musicale della canzone italiana che spesso con sensibilità ha rivolto alle donne il suo sguardo, raccontandole e facendone personaggi dei suoi testi più belli. È il frutto del lavoro di scrittura di venti donne che si sono incontrate in questo progetto, ultimo dei quattro anni di attività di Madri di Carta, il laboratorio nato per volontà dell’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Sesto Fiorentino nel 2017 e recentemente confluito in Metropolis – Associazione culturale per il Teatro”.

L’appuntamento con Margherite, composto dalla lettura dei racconti che hanno preso forma nel laboratorio di scrittura e da una parte musicale, sarà trasmesso lunedì 8 marzo, a partire dalle 21.15, sulla pagina Facebook di Madri di Carta (https://www.facebook.com/madridicarta) attraverso la condivisione di due collegamenti al proprio canale You Tube. Questo il programma della serata: alle 21.15 “Maegherite. Le donne” e alle 22.45 “Margherite. Le canzoni. Medley a cura di: Giuditta Tomarchio (voce) Edoardo Daidone (chitarra).