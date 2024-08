Maria Arena entra nella rete Belc del progetto “Costruire l’Europa con i consiglieri locali”

CALENZANO – Maria Arena capogruppo del Centrosinistra è entrata ufficialmente nella rete BELC (Building Europe with Local Councillors) come membro del progetto “Costruire l’Europa con i consiglieri locali”, lanciato dalla Commissione europea. Si tratta di una rete europea di rappresentanti politici “locali finalizzata alla comunicazione sui temi europei sulla base di un’alleanza innovativa tra il livello di governance […]

CALENZANO – Maria Arena capogruppo del Centrosinistra è entrata ufficialmente nella rete BELC (Building Europe with Local Councillors) come membro del progetto “Costruire l’Europa con i consiglieri locali”, lanciato dalla Commissione europea. Si tratta di una rete europea di rappresentanti politici “locali finalizzata alla comunicazione sui temi europei sulla base di un’alleanza innovativa tra il livello di governance europeo e locale”, in un rapporto privilegiato e diretto con le istituzioni e le altre reti europee. BELC ad oggi conta 1100 membri in Europa, 192 regioni interessate. Alcuni temi di maggior interesse risultano essere: accesso all’istruzione di qualità, anche per sostenibilità ambientale e digitalizzazione; opportunità economiche nelle zone rurali, anche i giovani agricoltori; opportunità legate al turismo, compreso l’ecoturismo; valorizzazione del patrimonio e delle tradizioni culturali; transizione verso l’energia rinnovabile.



“Con la partecipazione alla rete BELC, – precisa la capogruppo – mi sarà possibile segnalare alla Commissione europea argomenti specifici che rivestono grande importanza per il nostro territorio, diffondere su Calenzano informazioni e rafforzare il coinvolgimento dei cittadini, promuovere dibattiti su tematiche attinenti al futuro dell’Europa. Da settembre inizierò con questa nuova funzione, al servizio di Calenzano, lavorando in primis sul coinvolgimento dei giovani e delle donne, partendo dai temi dell’istruzione e del lavoro; sarò a disposizione dell’ente, delle associazioni, dei cittadini, per raccogliere idee e proposte, e dall’altra parte recepire dai canali diretti della Commissione Europea tutte le varie iniziative poste dall’Europa che si traducono per opportunità anche per Calenzano. Sarà mia cura condividere il canale informativo adottato per comunicare con i cittadini e tutti coloro che vorranno partecipare attivamente e con spirito di collaborazione”.