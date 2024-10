Maria Arena (Pd) invitata a Bruxelles per il Comitato europeo delle regioni

CALENZANO – La capogruppo di Pd Centrosinistra Insieme Maria Arena sarò a Bruxelles dal 7 al 10 ottobre al Comitato europeo delle regioni (CdR) in occasione della Settimana Europea delle Regioni e delle Città (l’EWRC). A Palazzo Jacques Delors, in quella occasione i consigliere BELC sono stati invitati a partecipare e il Comitato contribuirà alle […]

CALENZANO – La capogruppo di Pd Centrosinistra Insieme Maria Arena sarò a Bruxelles dal 7 al 10 ottobre al Comitato europeo delle regioni (CdR) in occasione della Settimana Europea delle Regioni e delle Città (l'EWRC). A Palazzo Jacques Delors, in quella occasione i consigliere BELC sono stati invitati a partecipare e il Comitato contribuirà alle spese di viaggio e soggiorno di un solo membro BELC per paese. "Ho inviato la mia candidatura con molte poche speranze di essere scelta, – dice Arena – inviando la presentazione alla commissione, e con grande stupore invece hanno scelto la mia candidatura sugli oltre 244 consiglieri d'Italia registrati nella rete BELC. Credo che sia motivo di soddisfazione per il nostro Comune di Calenzano, e spero davvero che sia possibile attivare canali e relazioni per fare arrivare opportunità importanti per il nostro territorio; è una preziosa opportunità di confrontarsi con relatori VIP della Commissione europea e del Comitato delle Regioni, di scambiare le migliori pratiche sulla comunicazione sull'Europa a livello locale e di collaborare con altri consiglieri provenienti da tutta Europa. Sarà mia cura riportare le impressioni di tale esperienza e condividerla con l'Ente Comunale e i cittadini".

