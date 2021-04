Maria Chiara Carrozza presidente Cnr

SESTO FIORENTINO – “Ci sono tanti motivi per salutare con grande soddisfazione la nomina della professoressa Maria Chiara Carrozza a presidente del Cnr. È una notizia che mi riempie di gioia e di orgoglio, certamente come assessora della Toscana ma anche personalmente, avendo avuto la fortuna di conoscere nel mio percorso il suo grande valore”. Alessandra Nardini, titolare della deleghe regionali a università e ricerca, commenta così la decisione presa oggi dalla ministra Maria Cristina Messa.



“Alla guida del principale centro nazionale di ricerca – prosegue – va per la prima volta una scienziata, un’accademica di indiscusso prestigio. E’ una grande novità per un mondo tanto importante, soprattutto in questo momento, per il nostro paese, ma anche per le donne italiane: questa incarico – conclude – sono certa che favorirà un cambio di passo nella piena valorizzazione dei molti talenti femminili che sono presenti in ogni campo, a partire proprio da quello scientifico e accademico”.