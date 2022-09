Marinelli e Calosi (Fiom): “Qf, accordo di sviluppo a garanzia del percorso e del futuro dei lavoratori”

FIRENZE – “Il piano industriale presentato oggi da Borgomeo al tavolo del Mise rimane fumoso e privo di dettagli, senza effettivi sviluppi su cronoprogrammi e senza certezze sulle prospettive di mercato. L’unico elemento di novità che è stato introdotto oggi è la scelta di utilizzare il veicolo dell’accordo di sviluppo, che permette la presenza di soggetti pubblici negli investimenti. Ciò dà la garanzia che il piano industriale presentato sia vagliato e monitorato dalle istituzioni pubbliche, come da tempo richiesto dalla Fiom e permette in futuro l’ingresso di ulteriori investitori o partners pubblici o privati”. a dirlo sono Simone Marinelli, responsabile settore automotive per la Fiom nazionale, e Daniele Calosi, segretario generale Fiom Firenze-Prato-Pistoia

Un piccolo segnale di cambiamento rispetto a come Qf fino a oggi ha voluto gestire il tavolo, cambiando ogni volta le carte. Ora si deve aprire la fase più delicata che deve entrare nel merito degli investimenti e del programma di ripartenza dello stabilimento. È necessario dare certezze sui modi riducendo sensibilmente i tempi. Il confronto deve partire da quanto stabilito dall’accordo quadro di gennaio e deve vedere la partecipazione e la condivisione con Rsu, sindacati e lavoratori. Contemporaneamente deve proseguire il lavoro del Comitato di proposta e verifica per continuare a vagliare ulteriori progetti che possono essere portati a Campi Bisenzio e che potrebbero diversificare l’attività. Infine ribadiamo che lo stabilimento è agibile ed è sempre stato tale, per cui non può e non deve essere elemento di discussione che viene portato dall’azienda su ogni tavolo di confronto. La Fiom, le lavoratrici e i lavoratori hanno tutto l’interesse affinché la reindustrializzazione vada a buon fine e garantisca il futuro occupazionale e di sviluppo del territorio”.