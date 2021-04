Mariotti (Diritti e Atpa) “Poc: importante uno sviluppo ambientale del territorio”

CALENZANO – “Uno sviluppo ambientale del territorio” è per l’associazione “Diritti & ATPA” uno dei punti centrali per Calenzano. L’associazione, si legge in una nota a firma del suo legale rappresentante Giovanni Mariotti, ha presentato il 25 aprile scorso le osservazioni al Poc Piano operativo comunale di Calenzano che, dice Mariotti “riteniamo essere tra i principali comuni della Piana Fiorentina per la presenza di estensioni non irrilevanti di aree verdi, pertanto tra quelli di maggiore importanza, sotto il profilo ambientale, per salute degli abitanti dell’intero territorio”. “Per la nostra associazione – prosegue […]

“Per la nostra associazione – prosegue Mariotti – risulta centrale non tanto il tema della sostenibilità ambientale, così come finora conosciuta, rilevatasi negli anni, in concreto, ben diversa e meno efficace di quella “auspicata” dai vari atti di governo del territorio, quanto uno sviluppo ambientale di quest’ultimo: in particolare di quelle aree interessate dall’urbanizzazione, sia in tema di incremento degli standard minimi previsti (anche dallo stesso POC adottato) finalizzati a garantire la presenza adeguata di alberature di alto fusto, sia in tema di riduzione dei consumi, anche ricorrendo all’utilizzo di fonti di energia naturale, specialmente nelle aree pubbliche o di interesse pubblico, ricorrendo all’adozione di tecnologie adeguate che in altri Paesi sono già state utilizzate da tempo con un certo successo negli spazi urbani, quale loro integrazione”.