Martedì 19 Giovanni Maranghi apre le porte del suo studio in diretta Facebook

LASTRA A SIGNA – Per la prima volta, in diretta sul canale Facebook di Casa d’Arte San Lorenzo, Giovanni Maranghi aprirà le porte del proprio studio, offrendo l’opportunità a tutti di entrare nel suo mondo. Condotto da Roberto Milani, l’appuntamento è per domani, martedì 19 maggio, alle 18.30: trenta minuti per conoscere, scoprire e valutare l’opera di un grande protagonista dell’arte contemporanea. L’incontro sarà successivamente visibile anche sul sito Internet della Galleria e sul proprio canale YouTube.