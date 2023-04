Martedì 4 torna la Rievocazione storica della Passione di Cristo: “Un evento che unisce la Comunità di Campi Bisenzio”

CAMPI BISENZIO – Finalmente, dopo il fermo imposto dall’emergenza sanitaria, martedì 4 aprile alle 21, con partenza dalla Pieve di Santo Stefano in piazza Matteotti a Campi Bisenzio, avrà luogo l’annuale Rievocazione storica della Passione di Cristo. Rievocazione che si snoderà attraversa le vie del paese (nella foto il percorso) e durante la quale saranno rappresentati i momenti salienti della Passione e della morte di Cristo: le scene saranno accompagnate da un commento e da canti composti dal maestro Massimo Barsotti ed eseguiti dalla Scuola di Musica di Campi Bisenzio. Il ritrovo è in iiazza dante alle 21 per partire alle 21.15, per poi proseguire in via Buozzi, via Tintori, via Masaccio, piazza Aldo Moro (controsenso), via Buonarroti, via Prunaia, via Cimabue, via Ghirlandaio, piazza Aldo Moro (saranno presenti i volontari della Misericordia di Campi Bisenzio che, insieme a Polizia municipale e Carabinieri, garantiranno che tutto si svolga nella massima sicurezza).

La manifestazione, arrivata quest’anno alla sua venticinquesima edizione, vede la partecipazione di oltre centocinquanta figuranti e richiama l’attenzione e l’interesse di un grande numero di cittadini da tutto il territorio comunale e anche da fuori. Questa occasione rappresenta, oltre che un momento di raccolta e di riflessione sugli ultimi attimi della vita di Cristo, anche un’opportunità, forse unica durante l’anno, di collaborazione tra le parrocchie del Vicariato di Campi che si trovano unite per questa processione che si svolge in silenzio e meditazione per le strade di Campi Bisenzio.

Anche questo anno la Rievocazione storica sarà organizzata dal Comitato delle Parrocchie del centro di Campi Bisenzio, che raccoglie il testimone lasciato da don Andrea Pucci e don Aroldo Carotti, che negli anni si sono dedicati attivamente a portare avanti la manifestazione mentre ora il correttore della Rievocazione sarà il Pievano di Santo Stefano, don Marco Fagotti, grazie anche a un’organizzazione che viene fatta in maniera volontaria e completamente gratuita e che gode del patrocinio del Comune di Campi Bisenzio.

Il Comitato delle parrocchie del centro di campi Bisenzio è un’associazione che non riceve contributi e non richiede il pagamento del biglietto; provvede inoltre all’organizzazione della processione del Corpus Domini che si terrà per le strade di Campi Bisenzio con partenza dalla Pieve di Santo Stefano giovedì 8 giugno. Per maggiori dettagli e informazioni potete contattare il Comitato scrivendo all’indirizzo e-mail parrocchiecampicentro@gmail.com oppure telefonando al numero 328/4112689.