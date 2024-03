Marzo Donna, “Conosciamo il consultorio”: alla scoperta dei servizi di ostetricia presso il presidio Alfa Columbus

LASTRA A SIGNA – “Conosciamo il consultorio”: è l’open day che prevede informazioni, consulenze e visite gratuite in programma sabato 23 marzo dalle 9 alle 13 al consultorio ginecologico e ostetrico del presidio sanitario Alfa Columbus di Lastra a Signa. L’iniziativa fa parte degli appuntamenti di Marzo Donna, il programma di incontri e attività promossi dal Comune di Lastra a Signa insieme alle associazioni locali del territorio. La mattinata partirà alle 9 con la colazione offerta dalla sezione soci Coop Le Signe presso la saletta dentro il Centro Coop di via Santa Maria a Castagnolo da dove inizierà una camminata fino al Consultorio in via Livornese. Qui il personale presenterà i servizi e offrirà alcune visite gratuite ad accesso libero, in particolare consulenze su contraccezione, gravidanza, allattamento e menopausa, saranno eseguiti Pap-Test/HPV test alle donne che hanno ricevuto la lettera di invito da parte di Ispro dalle 9 alle 12. Sarà infine offerta la vaccinazione HPV, anche questa su libero accesso, dalle 9 alle 13. Il test HPV è gratuito per le donne fino al giorno prima del compimento dei 26 anni (25 anni +364 giorni), per i maschi fino al giorno prima del compimento dei 19 anni (18 anni +364 giorni), per tutte le categorie a rischio (soggetti con infezione da HIV, le donne operate per lesioni correlate ad HPV, comportamenti sessuali a rischio). Per tutte le altre categorie l’offerta è in co-pagamento. Sempre il 23 marzo, ma alle 16.30 presso la sede Auser le donne del laboratorio Auser presenteranno la performance “La bella Toscana… che si racconta”. Gli appuntamenti di Marzo Donna si concludono il 27 marzo alle 18 presso la saletta della sezione soci Coop Le Signe con l’incontro su “Osteoporosi e bassi livelli di vitamina D: cosa dobbiamo sapere”, a cura di Fondazione Asmes San Giovanni di Dio.