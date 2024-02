“Marzo donna”, un mese di appuntamenti promossi dal Comune e dalle associazioni

LASTRA A SIGNA – Partirà il prossimo 8 marzo con la presentazione del bilancio di genere del Comune di Lastra a Signa il programma di iniziative Marzo Donna promosse dall’amministrazione comunale insieme alle associazioni del territorio. Gli appuntamenti cominceranno in occasione della Giornata Internazionale della donna quando alle 16.30 in sala consiliare si terrà un’iniziativa […]

LASTRA A SIGNA – Partirà il prossimo 8 marzo con la presentazione del bilancio di genere del Comune di Lastra a Signa il programma di iniziative Marzo Donna promosse dall’amministrazione comunale insieme alle associazioni del territorio. Gli appuntamenti cominceranno in occasione della Giornata Internazionale della donna quando alle 16.30 in sala consiliare si terrà un’iniziativa con la presentazione del documento che fotografa, analizza e valuta in ottica di genere le scelte politiche e gli impegni economici-finanziari dell’ente, con la partecipazione del sindaco Angela Bagni e dei pro rettori dell’Università di Firenze alle pari opportunità e bilancio Maria Paola Monaco ed Enrico Marone. A seguire, alle 17.30, si terrà il concerto del Coro Workshop Gospel Voices di Malmantile diretto dai maestri Paolo Brandani e Helena Thorsen. Sempre l’8 di marzo alle 18.30 nella Sala Eventi della biblioteca comunale è prevista la presentazione del libro “Solo tu e il mio sorriso” di Valentina Giangrande. Il programma della giornata si chiuderà alle 21 al Teatro delle Arti con lo spettacolo, inserito nella stagione teatrale, “La commedia più antica del mondo da Aristofane” di Giovanni Guarnieri e Massimo Grigo, a seguire “Wunder Tandem Show”: concerto a due voci, fisarmonica e mini drum set a cura di Teatro Popolare d’arte. Per informazioni e biglietti scrivere a biglietteria@tparte.it.

Domenica 10 marzo dalle 7.30 alle 12 presso la sede del gruppo Fratres Giuseppe Nesi (vicolo della Misericordia) raccolta straordinaria di sangue. Sabato 16 marzo alle 9.30 nell’ambito della manifestazione Ciclostorica La Lastrense si terrà la Pedalata giallo-rosa con partenza da piazza Garibaldi e arrivo al Parco delle Cascine. Il 20 marzo alle 17.30, sempre alla biblioteca comunale, l’appuntamento mensile del Circolo di lettura sarà dedicato al libro “La ladra di parole” di Abi Daré

Gli ultimi appuntamenti saranno il 23 marzo alle 9.30 con “Conosciamo il consultorio”, iniziativa di approfondimento e conoscenza dei servizi del consultorio ostetrico presso il presidio Asl ex Alfa Columbus. Questo il programma: colazione e dalle 9.30 camminata dal centro Coop di Lastra a Signa in via Santa Maria a Castagnolo fino al consultorio dove si terrà l’iniziativa. Sempre il 23 marzo ma alle 16.30 presso la sede Auser le donne del laboratorio Auser presentano la performance “La bella Toscana… che si racconta”. Infine il 27 marzo alle 18 presso la saletta della sezione soci Coop Le Signe incontro su “Osteoporosi e bassi livelli di vitamina D: cosa dobbiamo sapere!”, a cura di Fondazione Asmes San Giovanni di Dio.

“Un mese importante, quello di marzo, che ogni anno dedichiamo a varie tematiche che interessano il mondo femminile, – ha detto il sindaco Angela Bagni – in questa edizione particolare attenzione sarà concentrata nella riflessione sulle politiche pubbliche in ottica di genere grazie alla presentazione del primo bilancio di genere del Comune di Lastra a Signa, un’opportunità per fotografare la situazione socio economica dell’ente e poter meglio orientare anche le scelte e i progetti futuri”.