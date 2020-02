Maschere, musica, coriandoli e cinema per il Carnevale a Sesto

SESTO FIORENTINO – Il Carnevale a Sesto Fiorentino torna in piazza Vittorio Veneto con tre appuntamenti: domenica 16 febbraio dalle 15 alle 18 con giochi di strada della tradizione toscana, l’esibizione itinerante della Banda Musicale di Sesto Fiorentino. Ci sarà anche il trenino di Carnevale, lo spettacolo di illusionismo e il concros Maschera; domenica 23 febbraio con spettacoli di danza e altro e martedì 25 febbraio dalle 16 alle 18. Altre iniziative saranno presenti in alcuni luoghi di Sesto: alla Libreria Rinascita fino al 22 febbraio è allestita la mostra “Maschere che Passione” di Mauro Filoni a cura di Quintozoom. Al Magosvago di via Giachetti il 20 febbraio alle 17 si terrà un laboratorio creativo per preparare maschere di Carnevale (Prenotazione obbligatoria al tel. 055.443442) per bambini di età 5-10 anni e sabato 22 febbraio dalle 16 alle 18 con

Trucca bimbi gratuito per tutte le mascherine. Alla Biblioteca ci sarà il Bibliocarnevale: pomeriggi di letture, attività creative e bibliocinema a cura dei bibliotecari della Sala Ragazzi. Sabato 22 febbraio alle 11 nella sala Luzi della Biblioteca Ragionieri si terrà “Il principe Ivan e il Lupo Grigio” versione musicale della fiaba russa (da 5 anni in su) e martedì 25 febbraio, in sala Meucci della Biblioteca alle 17 Bibliocinema carnevalesco. Il Carnevale degli animali è l’appuntamento al LibLab, martedì 25 febbraio per bimbi età 12-36 mesi e 3-6 anni. Carnevale all’Oratorio San Luigi sabato 15 e 22 febbraio. Carnevale al cinema martedì 25 febbraio al Grotta con “Mio fratello rincorre i dinosauri” spettacolo alle 10 e alle 14 e “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” spettacoli alle 10 e alle 14. Prenotazione obbligatoria: inviare una email a [email protected]

Venerdì 21 febbraio a Villa Gerini alle 20 si terrà la Gran Festa di Carnevale. Cena in Villa, Animazione, Musica, Lotteria, Concorso Maschere. Prenotazione obbligatoria a [email protected] Dalle ore 18 apertura esposizione ceramiche su Pinocchio di Stefano Innocenti. Il 25 febbraio si terrà l’apericena di Carnevale al Salone Rinascita di via Matteotti e il Ballo in maschera. Dal 20 al 23 febbraio in via Cavallotti si terrà il mercatino del Carnevale.