Mascherine anche all’aperto, discoteche chiuse dal 30 dicembre e Green Pass valido sei mesi

PIANA FIORENTINA – In arrivo anche domani con il via libera dell’Aifa il richiamo da 5 a 4 mesi della terza dose. Così si è espresso il ministro della Salute, Roberto Speranza, in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri con il coordinatore del Cts Franco Locatelli e il portavoce Cts Silvio Brusaferro. Fino al 31 gennaio prossimo le attività di sale da ballo e discoteche e attività similari resteranno chiuse.

Come riporta l’Ansa, “mascherine obbligatorie anche all’aperto e Ffp2 in alcuni ambiti come i trasporti a lunga percorrenza, trasporto locale, cinema e stadi. Divieto di cibi e bevande nei cinema”. La data di partenza della nuova modalità di somministrare della terza, non più a 5 ma a 4 mesi, sarà presa dal Commissario Figliuolo in accordo con le regioni. Lo ha detto il ministro Speranza, che poi ricordato che il nuovo Green Pass dalla durata ridotta da 9 a 6 mesi partirà dal 1 febbraio.

In Consiglio dei ministri, sempre secondo l’Ansa, si sarebbe deciso di rinviare a una successiva valutazione le decisioni sull’estensione dell’obbligo di vaccini alla Pubblica amministrazione ed eventualmente anche ad altre categorie. Diversi ministri, a quanto si apprende da diverse fonti, avrebbero sollevato dubbi sulla praticabilità dell’obbligo e sulle categorie da includere.

Questi in dettaglio alcune delle misure affrontate:

Il Green Pass durerà sei mesi dal 1 febbraio – Il Green Pass dovrebbe durare sei mesi dal 1 febbraio. Il tempo di durata del Green Pass dunque passerà dagli attuali nove ai sei mesi.



– Il Green Pass dovrebbe durare sei mesi dal 1 febbraio. Il tempo di durata del Green Pass dunque passerà dagli attuali nove ai sei mesi. Mascherina Ffp2 in cinema, eventi sport, mezzi di trasporto – Viene previsto l’obbligo di mascherine all’aperto anche in zona bianca e viene introdotto l’obbligo di FFP2 in cinema, teatri e per eventi sportivi, nonché sui mezzi di trasporto, anche Tpl.



– Viene previsto l’obbligo di mascherine all’aperto anche in zona bianca e viene introdotto l’obbligo di FFP2 in cinema, teatri e per eventi sportivi, nonché sui mezzi di trasporto, anche Tpl. Fino a 31 gennaio Super Green Pass ristoranti anche al banco – Fino al 31 gennaio si prevede l’estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato (2G solo per vaccinati e guariti) alla ristorazione al chiuso anche al banco. Inoltre, si vieta il consumo di cibi e bevande, al chiuso, in cinema, teatri e per eventi sportivi.