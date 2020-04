Mascherine: come e quando usarle e le sanzioni

CALENZANO – Il Comune ha postato su Facebook una serie di informazioni sull’uso delle mascherine previsto dall’ordinanza regionale del Presidente della Regione Toscana https://bit.ly/2JJ3RyV) che obbliga all’utilizzo delle mascherine negli spazi chiusi o aperti dove non è possibile mantenere le distanze dalle altre persone.

Quando entrerà in vigore l’obbligo? Quando il Comune avrà concluso la consegna della mascherine a tutta la popolazione.

Quando saranno consegnate? La protezione civile sta dividendo e imbustando le mascherine con l’aiuto dei volontari. Nei prossimi giorni inizierà la consegna, sulla base di un calendario che sarà pubblicato sul sito del Comune.

Come verranno consegnate? Verranno inserite nella cassetta delle lettere. Nessun addetto chiederà di entrare nelle abitazioni e saranno completamente gratuite. Attenzione alle truffe! Se vi chiedono di entrare o di pagare, non sono gli addetti del Comune.

Dove sarà obbligatorio indossare la mascherina? Negli spazi chiusi, pubblici o privati aperti al pubblico; nei mezzi di trasporto pubblico e sui taxi; negli spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, quando non è possibile mantenere le distanze dalle altre persone.

La mascherina basta a proteggersi dal virus? No, aiuta a limitare la diffusione dal virus ma è comunque obbligatorio uscire solo in caso di necessità urgenti e non rinviabili, mantenere la distanza dalle altre persone, lavare spesso le mani.

Chi deve indossarle? Tutti. Esclusi soltanto i bambini di età inferiore a 6 anni e le persone che non ne tollerano l’utilizzo a causa di particolari condizioni psicofisiche, accertate da certificato medico.

Quali sono le sanzioni se non si usano le mascherine? Sono le stesse degli spostamenti non giustificati: sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro per i cittadini, sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro e chiusura temporanea dell’attività da 5 a 30 giorni per le attività commerciali. Per chi è positivo al virus e viene trovato fuori casa, con o senza mascherina, scatta la denuncia penale, con arresto da 3 a 18 mesi e ammenda da 500 a 5.000 euro.