Mascherine e monitor per la sala maxiemergenze: all’aeroporto la Misericordia di Campi come supporto logistico

CAMPI BISENZIO – Altra giornata impegnativa, come lo sono state tutte fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, per la Misericordia di Campi Bisenzio. Ieri sera, infatti, l’associazione era presente con sette confratelli all’aeroporto di Peretola come supporto logistico per il ritiro di monitor e mascherine destinate alla Cross, la nuova sala maxiemergenze della Centrale Operativa 118 Pistoia-Empoli, che ha la duplice funzione di Sala Operativa Regionale per le Maxiemergenze e di Cross (Centrale Remota per le Operazioni di Soccorso Sanitario).