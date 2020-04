Mascherine. Il sindaco Falchi “Siamo al lavoro per capire come distribuirle a domicilio”

SESTO FIORENTINO – “Siamo al lavoro per capire come distribuire le mascherine a domicilio a tutte le famiglie il prima possibile, coinvolgendo la nostra Protezione Civile e le tante associazioni del territorio”. A scriverlo su Facebook il Comune di Sesto Fiorentino che ricorda che questa mattina la Regione Toscana distribuirà 10 milioni di mascherine ai Comuni.

“Ancora non sappiamo quando saranno consegnate al Comune di Sesto Fiorentino” prosegue il post del sindaco Lorenzo Falchi – Ricordo che anche con le mascherine le uscite di casa dovranno essere limitate agli spostamenti strettamente necessari, il modo migliore per continuare a far scendere i contagi è mantenere la distanza e ridurre al minimo indispensabile ogni tipo di possibile contatto. In questo momento così particolare il nostro Comune è occupato su tanti nuovi fronti: buoni spesa, consegna spesa e farmaci a domicilio, il progetto 1computerx1studente (di cui presto vi darò aggiornamenti)… e in tutti queste azioni le associazioni e il volontariato sono protagonisti fondamentali senza i quali tutto sarebbe stato molto più difficile, grazie!”.