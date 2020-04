Mascherine: la consegna avverrà da mercoledì 8 aprile

SESTO FIORENTINO – A partire da mercoledì 8 aprile saranno consegnate le mascherine a domicilio. Lo fa sapere il sindaco Lorenzo Falchi con un post su Facebook.

“A partire da mercoledì consegneremo a domicilio, grazie al sempre fondamentale aiuto della Protezione Civile comunale e di tante associazioni del territorio, 2 mascherine per ogni cittadino in una busta impermeabile sigillata meccanicamente – scrive il sindaco – Ci vorranno alcuni giorni per raggiungere le oltre 21.000 famiglie ma cercheremo di farlo il più velocemente possibile. Le buste saranno lasciate nella cassetta delle lettere da personale volontario con la divisa della propria associazione, senza entrare nelle abitazioni e in maniera totalmente gratuita. Ricordo che anche con le mascherine le uscite di casa dovranno essere limitate agli spostamenti strettamente necessari, il modo migliore per continuare a far scendere i contagi è mantenere la distanza e ridurre al minimo indispensabile ogni tipo di possibile contatto”.