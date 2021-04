Mascherine: lotto difettoso, non verranno distribuite

CALENZANO – La protezione civile della Città Metropolitana ha comunicato che le mascherine ffp3, consegnate anche a Calenzano sabato scorso, rientrano nel lotto difettoso e non garantiscono quindi la capacità filtrante certificata per quel tipo di dispositivo. Le mascherine ffp3 rimanenti non verranno distribuite. Chi le ha ricevute può comunque utilizzarle come mascherine di comunità, […]

CALENZANO – La protezione civile della Città Metropolitana ha comunicato che le mascherine ffp3, consegnate anche a Calenzano sabato scorso, rientrano nel lotto difettoso e non garantiscono quindi la capacità filtrante certificata per quel tipo di dispositivo. Le mascherine ffp3 rimanenti non verranno distribuite. Chi le ha ricevute può comunque utilizzarle come mascherine di comunità, ossia quelle riutilizzabili non certificate industrialmente. Le mascherine chirurgiche distribuite sabato scorso non rientrano nei lotti difettosi.