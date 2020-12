Mascherine, parte domani la distribuzione agli over 70 e alle persone non autosufficienti. Con il contributo delle associazioni

CAMPI BISENZIO – Parte domani, mercoledì 9 dicembre, il piano per la distribuzione della mascherine a chi ha più 70 anni e alle persone non autosufficienti. “Ringrazio i volontari della associazioni di Protezione civile che ancora una volta si sono messi a disposizione della comunità. Sono due settimane che la macchina organizzativa è al lavoro per dare il migliore aiuto possibile a chi ha bisogno, tutelando anche le associazioni che quotidianamente svolgono molteplici attività per la cittadinanza” dice l’assessore alla Protezione civile, Riccardo Nucciotti. Complessivamente saranno distribuite 40.000 mascherine, cinque per ogni persona. Per ritirarle servirà la tessera sanitaria della persona che beneficia delle mascherine, sia nel caso del ritiro diretto sia nel caso in cui venga delegato un parente. Sul territorio saranno operativi sei punti di distribuzione e gli interessati si dovranno recare in quello più vicino alla propria residenza. Per gli abitanti de Il Rosi il punto sarà al circolo del Rosi di via Cellerese, a cura della Vab di Calenzano, da domani a domenica 13 dicembre dalle 15 alle 21. Alla Misericordia di Campi, in via Saffi, il ritiro si potrà effettuare da domani a sabato dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 21. Stessi giorni e stessi orari per la sezione di Sant’Angelo a Lecore della Misericordia di Campi (piazza di Sant’Angelo, 1) e per la sezione della Misericordia di San Piero a Ponti (via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa). Alla Pubblica Assistenza (via Orly) il ritiro si potrà effettuare l’11 dicembre dalle 14 alle 19 e il 12 e 13 dicembre dalle 10 alle 19. Infine, alla Fratellanza Popolare di San Donnino (via delle Molina) la consegna sarà nei giorni 11, 14, 16 e 18 dicembre dalle 16.30 alle 19.