Mascherine. Rossi “Da lunedì saranno distribuite tramite le farmacie”

CAMPI BISENZIO – Da lunedì prossimo le mascherine verranno distribuite tramite le farmacie che in Toscana sono 1200. Lo ha detto il presidente della Regione Enrico Rossi in una diretta su Facebook. “L’obiettivo – ha proseguito il presidente – è che ogni giorno affluiscono da 1 milione e mezzo a 2 milioni di mascherine in pacchetti da 5 garantendo una mascherina al giorno. In totale, in cinque giorni, ne abbiamo distribuite 10 milioni, dopo averne consegnate tramite i sindaci oltre 8 milioni. Ci scusiamo per i disagi e condanniamo gli accaparramenti, invitando tutti i cittadini alla responsabilità e alla tranquillità. Una buona raccomandazione sarebbe recarsi in farmacia col criterio alfabetico. Da lunedì tutti i cognomi dalla A alla L e martedì tutti quelli dalla M alla Z, alternandosi nei giorni seguenti con questo criterio. Grazie ancora e buon 25 aprile”.