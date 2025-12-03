Masetti (Consorzio di bonifica): “Cedimento sul Marina, abbiamo già avviato i lavori di ripristino”

CAMPI BISENZIO – Iniziati i lavori di ripristino del paramento murario dell’argine del torrente Marina a monte del ponte di via Einstein. Una problematica evidenziata nei giorni scorsi da alcuni cittadini e sulla quale Paolo Masetti, presidente del Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno, si è espresso così: “L’ultimo evento meteo e l’ultima piena del torrente Marina ci hanno lasciato un altro cedimento del rivestimento interno in sassi e cemento di un tratto di argine. Tratto incluso da tempo nel progetto complessivo di rifacimento del ponte e della sezione di monte e di valle. Nel frattempo avevamo anche proposto di scorporare gli argini dalla sistemazione definitiva mettendoli fra le richieste di finanziamento per interventi prioritari, le cosiddette lettere D, nell’ambito dello stato di emergenza e relativi finanziamenti di protezione civile. A questo punto, d’accordo con il Genio civile, ci faremo carico della risistemazione in somma urgenza anche di questo ulteriore pezzetto nell’ambito degli interventi che già si erano attivati dopo lo scorso 14 marzo. Si tratta di capire se grazie ad alcune economie la stima delle risorse necessarie di 215mila euro sia sufficiente anche per questo nuovo impegno di cui, in ogni caso, il Consorzio si prende carico dimostrando ancora una volta di avere le spalle larghe e le capacità professionali e amministrative per provvedere, oltre alla manutenzione ordinaria di propria competenza, anche a tante riparazioni urgenti e necessarie dopo ogni pioggia più forte”.