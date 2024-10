Masi (M5S Firenze) “Altri casi Dengue a Firenze”

SESTO FIORENTINO – E’ approdata in consiglio comunale a Firenze la vicenda dei casi di Dengue riscontrati a Sesto Fiorentino. Lorenzo Masi, capo gruppo M5S, ha chiesto infatti all’amministrazione comunale fiorentina “se risultano casi anche in città e quali azioni intenda adottare per evitare nuovi contagi”. Alla domanda ha risposto il vicesindaco Paola Galgani che, come […]

SESTO FIORENTINO – E’ approdata in consiglio comunale a Firenze la vicenda dei casi di Dengue riscontrati a Sesto Fiorentino. Lorenzo Masi, capo gruppo M5S, ha chiesto infatti all’amministrazione comunale fiorentina “se risultano casi anche in città e quali azioni intenda adottare per evitare nuovi contagi”. Alla domanda ha risposto il vicesindaco Paola Galgani che, come aggiunge Masi, ha dichiarato che “a oggi sono stati riscontrati tre casi a Firenze e che le disinfestazioni contro la zanzara tigre vengono effettuate con periodicità”. “Abbiamo inoltre appreso che il Comune di Firenze aderisce ad un progetto dell’Università La Sapienza di Roma che si chiama Mosquito Alert, – prosegue Masi – una App che consente ai cittadini di inviare fotografie di zanzare, segnalare punture e i siti riproduttivi degli insetti, così da monitorare la loro presenza sul territorio e programmare interventi di disinfestazione”. “Siamo soddisfatti del lavoro che sta portando avanti l’amministrazione – prosegue Masi – ma chiediamo che si tenga alta la guardia su questo tema, programmando a titolo precauzionale anche ulteriori interventi di disinfestazione sul territorio, per abbassare la densità della zanzara tigre – vettore di trasmissione del virus – ed evitare quindi il rischio di innesco di una trasmissione rapida del Dengue in città”. “Cerchiamo di imparare dal recente passato del Covid, – prosegue Masi – e per questo informiamo i cittadini su come prevenire questa malattia, quali buone pratiche attivare e come proteggersi”.