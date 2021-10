Massimiliano Benigno, ha confessato la donna che lo ha investito: decisiva l’analisi dei filmati di videosorveglianza della zona

CAMPI BISENZIO – Adesso c’è anche l’ufficialità. La conferma è arrivata dai Carabinieri che in questi giorni, nei giorni che sono stati successivi al ritrovamento del corpo di Massimiliano Benigno sull’asfalto di via Chiella a Campi Bisenzio, hanno lavorato giorno e notte. Lo hanno fatto per dare un volto e un nome alla persona che […]

CAMPI BISENZIO – Adesso c’è anche l’ufficialità. La conferma è arrivata dai Carabinieri che in questi giorni, nei giorni che sono stati successivi al ritrovamento del corpo di Massimiliano Benigno sull’asfalto di via Chiella a Campi Bisenzio, hanno lavorato giorno e notte. Lo hanno fatto per dare un volto e un nome alla persona che avrebbe investito l’uomo nella notte fra domenica e lunedì. Nel corso della mattinata, infatti, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Signa, a seguito di una serie di accertamenti connessi all’omicidio stradale di “Benigno”, hanno individuato – grazie anche alla meticolosa analisi dei filmati di videosorveglianza presenti in zona – il mezzo coinvolto nell’incidente. I riscontri sull’auto, a sua volta individuata, hanno permesso di stabilire la compatibilità della stessa con i reperti rinvenuti sul luogo del sinistro. La proprietaria del mezzo, condotta immediatamente davanti al Pm della Procura della Repubblica di Firenze titolare delle indagini, Beatrice Giunti, per essere interrogata, ha fornito un’ampia confessione, sostenendo di non essersi accorta della presenza dell’uomo sulla strada e, dopo l’impatto, in preda al panico è andata via senza avvisare nessuno. La donna risulta indagata a piede libero per omicidio stradale e omissione di soccorso.