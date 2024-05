Massimiliano Rosolino ospite delle “Olimpiadi di Comeana”: sport, sociale e divertimento assieme a bambini e famiglie del Cgfs

COMEANA – Una festa fatta di sport, condivisione e divertimento: tutto questo saranno le “Olimpiadi di Comeana”, in programma sabato 18 maggio alla piscina comunale di via Silone. Per l’occasione la piscina di Comeana, e i suoi spazi all’aperto, ospiteranno il campione olimpico Massimiliano Rosolino, vincitore della medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Sydney 2000 nei duecento misti. Un’iniziativa aperta a tutti i bambini dai tre anni in su, organizzata dal Centro Giovanile di Formazione Sportiva Prato, e che prenderà il via dalle 9. “Siamo orgogliosi di organizzare questo evento, – commenta Martino Angelini, ideatore dell’iniziativa ed educatore del Cgfs – dopo avere preso in gestione la piscina di Comeana, vogliamo continuare il suo rilancio con attività sportive di alto livello, per condividere con tutti i valori sani dello sport. Ci è venuto spontaneo coinvolgere uno dei simboli del nuoto italiano: un atleta che è stato ai vertici dello sport per anni, capace di raggiungere non solo risultati eccellenti in vasca ma anche diventato emblema di sportività e impegno sociale. Crediamo che Rosolino sia il testimonial perfetto per raccontare tutti quei valori che, da sempre, portiamo avanti come Cgfs”.

La festa inizierà con l’accoglienza nel giardino della piscina degli ospiti. Qui sarà presente Rosolino, che parlerà al pubblico della sua carriera e di quei valori che lo hanno portato ad essere uno dei più importanti atleti italiani. A seguire inizierà l’attività sportiva. Tutti i presenti, bambini e genitori compresi, verranno suddivisi in due gruppi: il primo comincerà facendo attività all’aperto come basket, pallavolo judo, hip hop. In contemporanea il secondo gruppo farà attività in piscina, con vari giochi acquatici. A metà mattinata i due gruppi si invertiranno, in modo tale che tutti possano prendere parte a ogni attività. Durante le Olimpiadi di Comeana sono in programma anche spettacoli di danza aerea e di ginnastica realizzati rispettivamente dagli atleti di Ad Maiora Studio e Arcobaleno Prato. “I giochi sono adatti per tutti i bambini dai tre anni in su – aggiunge Martino Angelini – e la partecipazione è gratuita. Occorre, però, iscriversi entro il 15 maggio. Il nostro consiglio è di affrettarsi perché i posti sono limitati”. Questo il form on line per iscriversi: https://forms.gle/tJGiNWcwndfHapkN9. A lanciare con un video un invito alla partecipazione è stato lo stesso Rosolino: “Ragazzi ci vediamo alla piscina di Comeana – dice -. Un evento importante, fatto di sport e di principi legati alle varie discipline. Io sicuramente ci sarò e voi?”.

L’evento di sabato 18 maggio sarà una sorta di anteprima dei centri estivi multisport di Comeana, in programma dall’11 giugno fino al 26 luglio. “Oltre alle attività in piscina, – conclude Angelini – organizzeremo anche giochi all’aperto, trekking e laboratori manuali ed espressivi. Sarà una bellissima occasione per fare vivere ai partecipanti una full immersion di sport e amicizia, studiata per bambini e bambine nati dal 2012 al 2017”. Ai camp estivi ci si potrà iscrivere tramite WebApp oppure di persona all’ufficio di via Roma 258 a Prato, aperto nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13 e martedì e giovedì dalle 12 alle ore 17. Per quello di Comeana è prevista anche l’iscrizione direttamente alla piscina di via Ignazio Silone 1, il lunedì dalle 8 alle 9 e dalle 16.30 alle 21, martedì dalle 12 alle 15.30, mercoledì dalle 8 alle 9 e dalle 12.30 alle 17, giovedì dalle 12 alle 15.30, venerdì dalle 8 alle 9 e dalle 12 alle 15.30. Per info: 055/0988050.