Massimo Carlotto:”Il Francese” e il noir come giornalismo d’inchiesta

SESTO FIORENTINO – Ha catalizzato il pubblico raccontando la nascita de “Il francese” l’ultimo libro pubblicato da Mondadori: Massimo Carlotto è stato ospite della Libreria Rinascita giovedì 10 febbraio in occasione della rassegna “Dalla parte del Giallo” in collaborazione con il Club del Giallo di Sesto Fiorentino.

Lo scrittore padovano, autore di numerosi libri noir e creatore del persaggio de L’Alligatore, non si è sottratto alle numerose domande arrivate dal pubblico e ha allargato il discorso da “il Francese” alla sua attività di ricerca spiegando non solo come nascono i suoi libri, ma soffermandosi anche sul concetto di giornalismo d’inchiesta oggi entrato in alcuni casi, (e i suoi romanzi ne sono un esempio) della narrativa noir. La storia de “Il Francese” ha fornito a Carlotto l’occasione per parlare anche del suo modo di lavorare: la sua scrittura asciutta e immediata frutto di una lunga opera di raccolta di dati e informazioni. E’ quello che è accaduto l’ultimo libro in cui si parla di prostituzione: Carlotto ha raccontato l’impegno nei molti mesi di lavoro nel raccogliere materiale e informazioni per rendere più aderente alla realtà, come un’inchiesta giornalistica, la vicenda narrata.

“Dalla parte del Giallo” prosegue giovedì 17 febbraio alla Libreria Rinascita con Andrej Longo e il suo libro “Solo la pioggia”.

Foto di: Roberto Vicario, Mery Coscarelli, Roberto Sessoli, Stefano Rolle