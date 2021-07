Match di improvvisazione teatrale al giardino del Castello

CALENZANO – Mercoledì 21 luglio alle ore 21,15 serata finale del torneo dei Match d’Improvvisazione Teatrale al giardino del Castello di Calenzano.

La LIF Lega Improvvisazione Firenze, diretta da Giovanni Palanza farà scendere in campo due squadre di attori in una sfida all’ultimo stile e all’ultima battuta. Il Match di improvvisazione teatrale è un divertentissimo genere di teatro che unisce le tecniche dell’improvvisazione con le regole di un incontro sportivo. A dettare le regole dell’incontro e a dispensare falli e commenti sagaci sarà un inflessibile e imparziale arbitro, ma solamente il pubblico può decretare il vincitore indiscusso della serata, votando per l’una o per l’altra squadra. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria. Posti in via di esaurimento. Per prenotazioni: contatti@macchinadelsuono.it