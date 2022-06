Matrimoni e unioni civili a Lastra a Signa: pubblicato il bando per l’istituzione di nuovi luoghi dove sposarsi

LASTRA A SIGNA – E’ pubblicato sul sito Internet del Comune di Lastra a Signa, nella sezione “Altri bandi e avvisi pubblici”, l’avviso per la manifestazione di interesse da parte di proprietari o di coloro che possono legittimamente disporre di strutture ricettive, ville, agriturismi o edifici di particolare valore storico, architettonico, ambientale e turistico, per […]

LASTRA A SIGNA – E’ pubblicato sul sito Internet del Comune di Lastra a Signa, nella sezione “Altri bandi e avvisi pubblici”, l’avviso per la manifestazione di interesse da parte di proprietari o di coloro che possono legittimamente disporre di strutture ricettive, ville, agriturismi o edifici di particolare valore storico, architettonico, ambientale e turistico, per la concessione in comodato gratuito al Comune di Lastra a Signa di spazi e locali idonei, ai fini dell’istituzione di uffici di stato civile per la sola celebrazione di matrimoni o unioni civili.

La partecipazione al bando non ha scadenza, quindi è possibile presentare domanda in qualunque momento fino a nuova diversa determinazione. La manifestazione di interesse, da redigersi su apposito modello, dovrà essere presentata consegnandola direttamente allo sportello unico al cittadino del Comune di Lastra a Signa, piazza del Comune 17, nei seguenti giorni e orari: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8.40 alle 13.40; martedì e giovedì dalle 8.40 alle 13.40 e dalle 15 alle 17.40, tramite raccomandata andata e ritorno indirizzata al Comune di Lastra a Signa, ufficio stato civile, piazza del Comune 17, 50055, Lastra a Signa e tramite Pec a: comune.lastra-a-signa@pec.it.

Fra i requisiti richiesti, avere idoneo titolo giuridico di proprietà sull’immobile, non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali. Gli edifici dovranno avere una struttura, dei locali e un contesto che possano garantire un particolare prestigio e rappresentanza rispetto alla funzione pubblica che dovrà essere effettuata, dimensioni e spazi interni ed esterni che garantiscano un corretto svolgimento della cerimonia rispetto alle capienze indicate, la conformità edilizia/urbanistica, la conformità alle vigenti norme in materia di impiantistica superamento delle barriere architettoniche, tutela della salute e sicurezza nei luoghi. L’idoneità dei locali sarà oggetto di valutazione a seguito di sopralluogo effettuato da parte di personale incaricato dal Comune.

L’eventuale istituzione dell’ufficio di stato civile separato avrà durata di tre anni. La concessione potrà essere rinnovata per uguale periodo, previa semplice proposta del proprietario o -legittimo possessore entro sessanta giorni dalla scadenza. Ciascuna delle parti può recedere dalla concessione con comunicazione da inviare alla controparte tramite raccomandata a/r o posta elettronica certificata. Per informazioni è possibile contattare il numero 0558743219 oppure scrivere a marco.cini@comune.lastra-a-signa.fi.it.

“Con questo avviso vogliamo potenziare il turismo wedding del territorio, – ha spiegato il sindaco Angela Bagni – sulle nostre colline sono presenti tante ville e agriturismi che potrebbero, e con alcuni di loro ne abbiamo già parlato, ospitare matrimoni. Sarebbe un forte incentivo per la promozione e la valorizzazione del nostro Comune e allo stesso tempo un sostegno e un’opportunità da cogliere per lo sviluppo delle nostre aziende e strutture ricettive”.