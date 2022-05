Matteo Gracis presenta il suo libro “Manuale di sopravvivenza umana per chi si sente alieno”

SESTO FIORENTINO – Questa mattina alle 11 al ristorante Il Vecciolino a Morello si terrà un incontro curato dal gruppo In Cammino con Metteo Gracias che presenta il suo libro “Manuale di sopravvivenza umana per chi si sente alieno” Do it human Editori. L’opera è un manuale di sopravvivenza per tutti coloro che cercano qualcosa […]

SESTO FIORENTINO – Questa mattina alle 11 al ristorante Il Vecciolino a Morello si terrà un incontro curato dal gruppo In Cammino con Metteo Gracias che presenta il suo libro “Manuale di sopravvivenza umana per chi si sente alieno” Do it human Editori.

L’opera è un manuale di sopravvivenza per tutti coloro che cercano qualcosa in più, che vogliono guardare oltre e non si accontentano delle versioni ufficiali dei fatti, delle verità assolute e dei diktat. Un libro che emoziona, indigna, sorprende, diverte e cambia le regole del gioco ma soprattutto che fa pensare e regala preziosi spunti di riflessione, nonché pratiche playlist musicali, cinematografiche e culturali. Matteo Gracis, giornalista e libero pensatore, è nato in un piccolo paese di montagna in provincia di Belluno, nel cuore delle Dolomiti, nel 1983. Dopo aver conseguito il diplomato al liceo linguistico e frequentato scienze della comunicazione a Bergamo, ha vissuto per alcuni anni a Milano, dove nel 2004 ha aperto la sua società di comunicazione/editoria (siti web e pubblicazioni di cui la più importante è Dolce Vita). Nel 2019 è uscito il suo primo libro Canapa una storia incredibile (Edizioni Chinaski); nel 2020 è uscito il suo secondo libro Lontano, 10 viaggi che cambiano la vita (Edizioni Effetto) e nel 2021 ha fondato il giornale online L’Indipendente.