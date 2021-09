Matteo Renzi a Sesto per Toccafondi “C’è chi si deve scusare con Gianni Gianassi: il PD fiorentino e Nardella”

SESTO FIORENTINO – Ha parlato di aeroporto Matteo Renzi, sul quale ha detto “si gioca un pezzo dei posti di lavoro”. Lo ha detto questa mattina al comitato elettorale di Italia Viva, a sostegno del candidato sindaco Gabriele Toccafondi. Accolto da un numeroso gruppo di sostenitori che lo hanno atteso con l’ultimo libro da far firmare. Renzi non ha risparmiato le frecciate al PD che ha detto Renzi “deve chiedere scusa a Gianni Gianassi”.

Siamo favorevoli all’aeroporto, ha detto Renzi. “Il problema di fondo è che se non si fanno le infrastrutture non hai la credibilità per dire noi vogliamo modernizzare questo territorio. – ha aggiunto – In questa città a Sesto Fiorentino c’è qualcuno che deve chiedere scusa. Non a Toccafondi e Renzi che si è sempre pensato allo stesso modo anche quando si stava in partiti diversi. Bisogna che qualcuno chieda scusa a Gianni Gianassi: sapete chi deve chiedere scusa? Dario Nardella e il PD fiorentino perchè Gianassi, contro cui io ho combattuto duramente in tanti momenti nel rispetto del ruolo istituzionale, almeno è stato sempre fermo nella solita posizione che io non condivido, ma è una posizione che merita rispetto. Chi per anni ha costruito la propria carriera politica dicendo il sì all’aeroporto e oggi appoggia chi vuole bloccarlo deve scusarsi”.

”Sull’aeroporto -ha detto Renzi -si gioca un pezzo del futuro dei posti di lavoro: è inutile chiacchierare in difesa dei posti di lavoro se non fai le infrastrutture”. E poi ha commentato la notizia appena arrivata sulla Gkn di Campi Bisenzio. “Siamo contenti che la procedura di licenziamento della Gkn sia stata dichiarata illegittima – ha detto – e quindi speriamo che questo sia un elemento per rimetterci intorno ad un tavolo

Toccanfondi ha commentato la sua scelta di candidarsi a sindaco di Sesto. “Mi hanno detto ma chi te lo ha fatto fare? – ha detto Toccafondi – Me lo fa fare la coscienza e la passione per la politica perchè tutti noi siamo mossi da coscienza e passione per la politica. Ha poi ricordato le parole di Papa Francesco: scendete dal balcone. Qui si trova solo persone che hanno fatto i conti con la propria coscienza e sono scesi dal balcone. Qualcuno ha cambiato idea un po’ su tutto e vai con chi hai criticato. La politica è un’altre roba”.