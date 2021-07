Mattia Boschi con “Incanto” alla rassegna di Castelfiorentino “Incanti e banchi”

CAMPI BISENZIO – Mattia Boschi torna sul palcoscenico con un incanto magico dedicato all’illusionismo e non solo. Il 9 luglio alle 22.15 e alle 23.15 Boschi sarà presente alla rassegna di spettacolo di Castelfiorentino “Incanti e banchi” con lo show “Incanto” al Cassero della Pieve. Un one man show di grande impatto visivo sarà protagonista […]

CAMPI BISENZIO – Mattia Boschi torna sul palcoscenico con un incanto magico dedicato all’illusionismo e non solo. Il 9 luglio alle 22.15 e alle 23.15 Boschi sarà presente alla rassegna di spettacolo di Castelfiorentino “Incanti e banchi” con lo show “Incanto” al Cassero della Pieve.

Un one man show di grande impatto visivo sarà protagonista di “Incanto”, così Mattia Boschi divertirà il pubblico con una serata ai confini dell’impossibilità. Uno spettacolo unico e affascinante pronto a stupire il pubblico.

Mattia Boschi ha iniziato ad esibirsi in pubblico a soli 13 anni prima entrando nel mondo della Walt Disney per Disney Channel, in cui si esibisce come mago protagonista. Partecipa a trasmissioni tv come “Senza parole” in diretta su Rai 1, Tour Italiano del cartone animato Mia&Me”. E’ regista e interprete dei suoi spettacoli e vincitore nel 2015 di due premi al festival internazionale della magia di San Marino.