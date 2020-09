Mattia Boschi “Magic Night” al Forte Belvedere

CAMPI BISENZIO – Una serata magica in tutti i sensi quella di questa sera 1 settembre a Forte Belvedere a Firenze. Alle 21 sale sul palco Mattia Boschi, illusionista campigiano, per una “notte magica” tra giochi di prestigio, racconti e aneddoti. “Magic Night al Forte Belvedere illusionismo e magia”, uno spettacolo unico e irripetibile. Creato […]

CAMPI BISENZIO – Una serata magica in tutti i sensi quella di questa sera 1 settembre a Forte Belvedere a Firenze. Alle 21 sale sul palco Mattia Boschi, illusionista campigiano, per una “notte magica” tra giochi di prestigio, racconti e aneddoti. “Magic Night al Forte Belvedere illusionismo e magia”, uno spettacolo unico e irripetibile. Creato appositamente per la serata di oggi, è inserito all’interno di un programma di show di artisti fiorentini. L’ingresso per lo spettacolo di Mattia Boschi è alle 21, per chi vuole l0’apertura della serata è alle 20 con l’apericena. Lo spettacolo come tutti gli eventi di questo periodo sono soggetti alle normative di rispetto del contenimento del contagio da Coronavirus.