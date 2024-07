Mattinata da incubo sulla Fi-Pi-Li: in due ore tre interventi dei Vigili del fuoco. Traffico in tilt

LASTRA A SIGNA – Ennesima giornata da dimenticare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Questa mattina, infatti, i Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze-Ovest, sono dovuti intervenire per tre episodi diversi, che hanno mandato in tilt, ancora una volta, il traffico. Con lunghe code che a loro volta hanno messo a serio rischio la pazienza degli automobilisti. Il primo intervento è stato alle 9.40 fra Lastra a Signa e Scandicci, in direzione Firenze, per l’incendio di un mezzo pesante. Quindi, alle 11.30, nuovo intervento dei Vigili del fuoco, sempre in direzione Firenze, per l’incendio di sterpaglie. Infine, alle 11.55, per un’auto in fiamme.