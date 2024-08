Max Gazzè, i Modena City Rambles e gli altri nel programma di Liberi Tutti

SESTO FIORENTINO – Max Gazzè e Orchestra Popolare del Saltarello, Aldo Cazzullo e Moni Ovadia, Modena City Ramblers, Paolo Benvegnù, Il Solito Dandy, Postino, Alex Neri e Salvatore Frega con Electrosymphonic Orchestra e tanti altri ospiti per Liberi Tutti, il festival organizzato dal Comune di Sesto Fiorentino in collaborazione con Alter Ego e con il contributo di […]

SESTO FIORENTINO – Max Gazzè e Orchestra Popolare del Saltarello, Aldo Cazzullo e Moni Ovadia, Modena City Ramblers, Paolo Benvegnù, Il Solito Dandy, Postino, Alex Neri e Salvatore Frega con Electrosymphonic Orchestra e tanti altri ospiti per Liberi Tutti, il festival organizzato dal Comune di Sesto Fiorentino in collaborazione con Alter Ego e con il contributo di Unicoop Firenze e del Consiglio regionale della Regione Toscana nell’ambito delle celebrazioni per l’80esimo anniversario della Liberazione.

Nove appuntamenti rigorosamente a ingresso libero, da sabato 31 agosto a domenica 8 settembre in piazza Vittorio Veneto a Sesto Fiorentino (Firenze). A tagliare il nastro, sabato 31 agosto, saranno i finalisti dello ZoMusic Contest: dalle ore 20 una lunga serata che partirà sulle note di DJ-V di Radio Bruno, per poi lasciare spazio ai venti artisti/gruppi in gara e chiudersi con il set “tutta musica italiana” di Dj Cipo. A stilare la classifica finale del contest sarà una qualificata giuria presieduta dal direttore e produttore Geoff Westley.

Max Gazzè salirà sul palco di piazza Vittorio Veneto domenica primo settembre, in occasione del Concerto della Liberazione di Sesto Fiorentino. Cantante, bassista, compositore e cantastorie dall’irrefrenabile immaginazione, Gazzé presenterà il nuovo progetto “Musicae Loci”. Con lui sul palco l’Orchestra Popolare del Saltarello, per un concerto che intreccerà i brani più noti dell’artista con ritmi e atmosfere delle orchestre popolari e delle tradizioni: una commistione reciproca di suoni che ridisegna con nuove sfumature i brani del cantautore.

Si continua lunedì 2 settembre con il combat folk dei Modena City Ramblers, un concerto particolare per celebrare il trentennale di “Riportando tutto a casa”, folgorante album d’esordio con cui la band emiliana mostrò la propria identità meticcia, intrisa di suoni irlandesi e allegria emiliana, Resistenza e buone cause per cui lottare. Ad aprire la serata saranno il cantautore romano Alessandro Liberini, in tour con il nuovo album “Senza tempo”, e l’elettro-rock dei Known Physics.

La Targa Tenco per il miglior album dell’anno? Solo l’ultimo riconoscimento per Paolo Benvegnù, outsider della musica prestato al miglior cantautorato, all’indie e al rock, martedì 3 settembre sul palco di Liberti Tutti per farci ascoltare l’ultima fatica “È inutile parlare d’amore” e altri capisaldi, da “Cerchi nell’acqua” a “Pietre”. Perfetta la combinazione con le atmosfere indie del Demagò e l’alt rock degli Smitch in Blu Ray, che precederanno Benvegnù.

Canzoni sentimentali, decadenti, surreali e dal sapore di mare: quelle che hanno imposto Il Solito Dandy a X-Factor – finalista dell’ultima edizione – e al grande pubblico. Mercoledì 4 settembre Il Solito Dandy approderà in piazza Vittorio Veneto con il meglio del suo repertorio, compreso il nuovo singolo “Irresistibile”. Dividerà il palco con I Segreti, sound elettrico che si nutre di bit-pop anni Novanta, synth anni Ottanta ed elettronica: in primo piano il nuovo album “Bellissimo”, dieci canzoni che raccontano il corso di questi ultimi anni.

Giovedì 5 settembre spazio a Postino, medico-cantautore fiorentino sbocciato artisticamente sulle note di “Blu”, “Latte di Soia”, “Sbagliamo insieme” e altri titoli da record di streaming. Quindi uno stop e la rentrée con l’album “L’ordine delle cose da dire”: tra cantautorato, it-pop e indie-pop. L’opening act è nel segno del grunge, insieme ai Drop Circle, mentre la serata si chiuderà (dalle ore 23) con la Silent Disco realizzata dal Clan dei Ribot grazie al supporto del progetto Under 30 di Unicoop Firenze: tre consolle affidate ai dj Iffabry, La Desy e miXter per spaziare tra evergreen, dance ’90 e house. Indossando le cuffie, ognuno potrà scegliere il proprio canale preferito, per una sfida all’ultimo ballo. Come tutte le iniziative di Liberti Tutti, anche la Silent Disco è a ingresso libero, ricordate però di prenotarvi qui coopfi.info/silent-disco-under30.

Tra elettronica e musica sinfonica il progetto che venerdì 6 settembre vedrà sul palco di Liberi Tutti il dj e producer Alex Neri, il compositore Salvatore Frega e l’Electrosymphonic Orchestra. In scaletta tanti successi dei Planet Funk – di cui Alex Neri è co-fondatore e anima – eseguiti per la prima volta in versione sinfonica, e altri brani scelti dai due artisti, tra cui un loro inedito. Un mix di stili opposti per uno spettacolo davvero particolare. A seguire ancora Alex Neri, in versione dj-set.

E ancora, “Il Duce Delinquente”, spettacolo teatrale che il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo e l’attore e drammaturgo Moni Ovadia presenteranno sabato 7 settembre, accompagnati dalle musiche di Giovanna Famulari. “Il Duce Delinquente” sfata la falsa credenza di un “Mussolini che fino al 1938 le ha azzeccate quasi tutte, fino all’errore dell’alleanza con Hitler”. Per ricordarci le persecuzioni di oppositori e omosessuali, i campi di concentramento libici, i gas nella guerra d’Etiopia e altri crimini commessi contro il suo stesso popolo. Una storia a due voci con musiche e canzoni dell’epoca. E alla fine capiremo perché dobbiamo vergognarci del fascismo. Ed essere orgogliosi dei resistenti che l’hanno combattuto.