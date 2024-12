Max Paiella “A ruota libera” al Teatro Manzoni

CALENZANO – Anche per quest’anno replichiamo la formula del Capodanno con brindisi a Teatro proponendo il comico Max Paiella nel suo one-man-show “A ruota libera” il tutto all’insegna del divertimento. Sul palco del Teatro Manzoni il protagonista della famosa trasmissione radiofonica “Il ruggito del coniglio” interpreterà i suoi migliori personaggi originali e le sue imitazioni più divertenti. Il tutto passando per tante parodie musicali che ripercorrono la storia della canzone italiana. Uno spettacolo con il pubblico, dove l’artista si offre in pasto agli spettatori come in un buffet, ma con al posto di rustici e pizzette, la musica, chitarra, note e tante voci. La canzone è l’artefice principale della cultura italiana dove le liriche dei Pooh o di Cesare Cremonini sono ormai il nostro vocabolario più che i libri di Umberto Eco. Se la letteratura non riesce più a creare l’entusiasmo di un tempo le canzonette invece sono il nostro vero riferimento culturale, insieme ai vari personaggi che infestano la nostra epoca con le loro storie.

Max Paiella si muove così, tra note, parole e canzoni come un moderno cantastorie interpretando i suoi personaggi da Vinicius Du Marones, Demetrios Parakulis, Fata Paiella, Mitico Thor Ranucci, Tamarro Venier. Inevitabili le incursioni di vari protagonisti della tv tra cui Massimo Giletti il cronista senza paura, Alessandro Borghese e Antonino Cannavacciuolo, con la presenza dell’ex sindaco di Roma Alemanno e dell’attuale primo cittadino romano Gualtieri che vuole suonare la chitarra a tutti i costi. L’evento inizierà alle 22 e, nel prezzo del biglietto, è incluso il dolce e il brindisi per festeggiare insieme la mezzanotte. Posto unico 35 euro con dolce e brindisi.