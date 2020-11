Mazzeo, dopo l’incontro con i lavoratori Sittel, “scriverò al ministro Catalfo per l’apertura di un tavolo nazionale”

FIRENZE – Non solo “sostegno e vicinanza” ma anche la promessa di un “impegno concreto” per cercare di risolvere la difficile situazione che stanno affrontando i lavoratori della Sittel. “Scriverò al ministro Nunzia Catalfo per chiedere di attivare subito un tavolo nazionale”. È quanto ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo (nella foto), dopo aver incontrato il presidio di […]

FIRENZE – Non solo “sostegno e vicinanza” ma anche la promessa di un “impegno concreto” per cercare di risolvere la difficile situazione che stanno affrontando i lavoratori della Sittel. “Scriverò al ministro Nunzia Catalfo per chiedere di attivare subito un tavolo nazionale”. È quanto ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo (nella foto), dopo aver incontrato il presidio di lavoratori in sciopero davanti alla Prefettura di Firenze. “Abbiamo la primaria necessità di garantite a ogni lavoratore di svolgere la propria occupazione nel miglior modo possibile. Il Consiglio deve essere, e lo sarà, vicino a chi sta vivendo situazioni di particolare difficoltà. È il mio personale impegno ma è anche il dovere dell’istituzione che rappresento”.

“I lavoratori della Sittel – ha continuato Mazzeo – non ricevono lo stipendio da mesi, lo ritengo inaccettabile. Svolgono una funzione importante, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria. Si deve a loro la manutenzione delle infrastrutture tecnologiche e quindi la possibilità delle connessioni a distanza. È fondamentale che questa dorsale funzioni in maniera corretta affinché ogni cittadino della Toscana abbia garanzia di accesso alla rete”.