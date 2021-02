Mazzeo: “La Toscana resta gialla per la quinta settimana consecutiva”

FIRENZE – “Grazie al rispetto delle regole e al senso di responsabilità di tutti i toscani anche questa settimana potremo goderci qualche libertà in più e le scuole superiori continueranno ad essere aperte in presenza”. Lo dice, in un post su Facebook, il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. “Sono piccoli passi avanti – aggiunge – ma non sono né scontati, né definitivi e per questa ragione, pur a fronte di maggiori libertà, non dobbiamo mai abbassare la guardia. L’indice Rt è infatti ancora sotto l’1, ma i casi sono in aumento e per continuare a restare ancora in questa situazione dobbiamo essere più che mai prudenti e responsabili. In attesa di raggiungere l’immunità di gregge attraverso la somministrazione del vaccino e di poter contare sulle cure con gli anticorpi monoclonali, tanto dipende e dipenderà ancora da ciascuno di noi. Fare attenzione significa non proteggere solo noi stessi, ma le persone a cui vogliamo bene e le tante attività economiche che, piano piano, stanno provando a rialzarsi dopo mesi drammatici.