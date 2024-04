Mazzetti (FI): “Dal Pd dieci anni di zero opere”

PRATO – “Il Pd ha smesso – per un attimo – di litigare e ora tira fuori un progetto che avrebbero potuto portare avanti in questi dieci anni di giunta Pd e che non ha fatto, perché è giusto dire che le infrastrutture non sono né di destra né di sinistra ma è anche vero […]

PRATO – “Il Pd ha smesso – per un attimo – di litigare e ora tira fuori un progetto che avrebbero potuto portare avanti in questi dieci anni di giunta Pd e che non ha fatto, perché è giusto dire che le infrastrutture non sono né di destra né di sinistra ma è anche vero che ritroviamo la stessa città di 10 anni fa, con i problemi che si sono moltiplicati proprio per questa incapacità”. Risponde così Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento Lavori pubblici, alla proposta della candidata Pd. “Bugetti – rincara ancora – è una candidatura in perfetta continuità con questi dieci anni di chiacchiere e promesse tante e di pochi fatti, tanto da portarsi dietro membri dell’attuale disastrosa giunta”. Mazzetti passa però a proporre: “Ci candidiamo per governare, non per fare rendering. Il progetto promosso dall’avvocato Massimo Taiti, in continuità invece con l’ultima giunta che ha inaugurato qualcosa e non solo plastici o rendering, è quello giusto e ci impegniamo a trasformarlo in concretezza, grazie al partenariato pubblico-privato”. “Comunque, se Bugetti vuole seguirci, potrà farlo dall’opposizione”, conclude.