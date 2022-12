“Mbira”: venerdì 16 al Teatro delle Arti l’ultimo spettacolo del 2022

LASTRA A SIGNA – Quanto ha contribuito l’Africa a renderci quelli che siamo? A trovare la risposta ci prova “Mbira”, lo spettacolo di musica, danza e parole che venerdì 16 dicembre chiude la stagione 2022 del Teatro delle Arti a Lastra a Signa. Finalista al Premio Ubu 2019 per il miglior spettacolo di danza, “Mbira” è un concerto per due danzatrici, due musicisti e un regista che tenta di fare il punto sul complesso rapporto fra la nostra cultura e quella africana. Coreografie e regia sono di Roberto Castello, tra i fondatori della danza contemporanea in Italia, interpreti le danzatrici/vocalist Giselda Ranieri e Susannah Iheme, i musicisti Marco Zanotti e Zam Moustapha Dembél e lo stesso Roberto Castello, alla voce. Tante culture sono andate perdute e quella occidentale è diventata per molti versi il riferimento universale. Impossibile dire se sia un bene o un male o se i colonizzati prima della colonizzazione fossero più o meno felici. Ma spesso nel processo di colonizzazione capita che il conquistatore cambi irreversibilmente, entrando in contatto con la cultura dei conquistati.

Mbira è il nome di uno strumento e di una musica tradizionale dello Zimbabwe. Ma è anche il titolo di una composizione musicale del 1981 intorno alla quale è nata una controversia che ben rappresenta l’estrema complessità dei rapporti fra Africa ed Europa. Mbira è insomma una parola intorno a cui si intreccia una sorprendente quantità di storie, musiche, balli, feste e riflessioni su arte e cultura che fanno da trama ad uno spettacolo che, combinando stili e forme, partiture minuziose e improvvisazioni, scrittura e oralità, contemplazione e gioco, ha come inevitabile epilogo una festa. Aldes Teatro sostiene la rivista Nigrizia, a cui vanno i proventi della vendita delle t-shirt dello spettacolo. Un ringraziamento alla Cooperativa Sociale Odissea.

Inizio alle 21, biglietti da 5 a 15 euro, riduzioni per over 65, under 26, soci Coop, soci, soci Biblioteca Comunale e Amici del Museo Caruso. Prevendite su www.ticketone.it e nei punti vendita di Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita, compresa la Coop Lastra a Signa. Prevendite anche presso il Teatro delle Arti (da lunedì a venerdì orario 10-14, martedì, giovedì e venerdì anche 14-17) e la sera dello spettacolo dalle 19. Info: Teatro delle Arti – viale Matteotti 5/8, Lastra a Signa – 055 8720058 – www.tparte.it – biglietteria@tparte.it – Facebook Teatro Delle Arti Lastra Instagram Teatrodellearti_lastra.