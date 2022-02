Mcl Toscana e la crisi in Ucraina: “L’impegno per la pace resta un valore irrinunciabile”

FIRENZE – “I drammatici scenari di guerra che arrivano dall’Ucraina sono motivo di angoscia e di fortissima preoccupazione”: a dirlo, in una nota, è la presidenza regionale Mcl della Toscana. “A maggiore ragione – aggiungono – assume un rinnovato valore l’impegno di Giorgio La Pira per il Mediterraneo mare di pace e per costruire ponti […]

FIRENZE – “I drammatici scenari di guerra che arrivano dall’Ucraina sono motivo di angoscia e di fortissima preoccupazione”: a dirlo, in una nota, è la presidenza regionale Mcl della Toscana. “A maggiore ragione – aggiungono – assume un rinnovato valore l’impegno di Giorgio La Pira per il Mediterraneo mare di pace e per costruire ponti e non muri, che rivive e si attualizza attraverso l’iniziativa promossa dal Comune di Firenze con l’importante contributo di vescovi e sindaci. L’impegno per la pace e a difesa della pace resta irrinunciabile. In questo senso va da sempre la missione di Papa Francesco, Con questo irrinunciabile significato il Movimento Cristiano Lavoratori chiedi a tutti, credenti e non credenti, di unirsi nelle forme possibili alla preghiera del Papa domenica prossima nello scenario carico di significati di piazza Santa Croce a Firenze. Una preghiera non generica per la pace, una preghiera contro le guerre e le loro orribili conseguenze”.