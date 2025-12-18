Medicinali oppiacei in un negozio di vicinato del centro storico: denunciata la titolare, 1.300 le pastiglie sequestrate

PRATO – Nell’ambito dei controlli mirati alle attività economiche nel centro storico di Prato, intensificati nel periodo delle festività natalizie, la Polizia locale nei giorni scorsi ha rinvenuto e sequestrato un significativa quantità di medicinali irregolari classificati quali sostanze stupefacenti. Durante l’ispezione amministrativa di un negozio di vicinato in zona stazione del Serraglio, gli agenti […]

PRATO – Nell’ambito dei controlli mirati alle attività economiche nel centro storico di Prato, intensificati nel periodo delle festività natalizie, la Polizia locale nei giorni scorsi ha rinvenuto e sequestrato un significativa quantità di medicinali irregolari classificati quali sostanze stupefacenti. Durante l’ispezione amministrativa di un negozio di vicinato in zona stazione del Serraglio, gli agenti hanno notato a terra vicino alla cassa un sacchetto di plastica aperto, dal quale sbucavano alcuni blister di medicinali. Gli agenti del Nucleo di Polizia Commerciale incuriositi dal fatto che i blister si trovassero fuori dalla confezione ed in maniera disordinata, hanno fatto un controllo più approfondito. A destare sospetto anche la confezione artigianale di alcuni mazzetti di blister, che risultavano chiusi all’interno di buste di nylon chiuse con nastro adesivo, mentre altri erano confezionati in scatoline che non riportavano le vidimazioni dell’Agenzia Italiana del Farmaco.

Gli agenti, leggendo le indicazioni sui principi attivi scritte sui singoli blister, si sono accorti che si trattava di sostanze oppiacee elencate nelle tabelle allegate al testo unico delle sostanze stupefacenti. Complessivamente sono state rinvenute oltre 1300 pastiglie di medicinale non autorizzato in Italia, una quantità chiaramente incompatibile con l’uso personale, della quale la titolare del negozio non è stata in grado di giustificare né il possesso né la provenienza. Sulla base di quanto accertato, la donna, una trentenne di nazionalità nigeriana, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale ed in regola con la documentazione inerente l’attività commerciale di vicinato, è stata denunciata per detenzione di sostanze stupefacenti. I medicinali sono stati sequestrati.