Meeting dell’Atletica Campi, svelati i nomi delle prime stelle

CAMPI BISENZIO – Egide Ntakarutimana in campo maschile e Francine Niyomukunzi tra le donne. Sono loro le prime stelle che vengono svelate dagli organizzatori del Meeting di Campi Bisenzio che ricorda la figura del leggendario Emil Zatopek, a cui è intitolato lo stadio teatro delle gare, nel quadro dei 100 anni dalla nascita (19 settembre 1922). L’evento si svolgerà sabato prossimo, 10 settembre presso lo stadio Zatopek di Campi Bisenzio, a partire dal pomeriggio con le gare del settore giovanile e avrà il suo clou in serata proprio con la disputa delle gare sulle distanze dei 5.000 metri sia al maschile che al femminile, con le serie dei migliori previste rispettivamente alle 18.50 e alle 19.10.

Tra i protagonisti due burundiani. In campo maschile occhi puntati tra gli altri su Egide Ntakarutimana, classe 1997,portacolori della prestigiosa società Quercia Trentingrana, presente lo scorso luglio ai Campionati mondiali in pista in Oregon sui 10.000 metri e lo scorso fine agosto vincitore sui 5.000 metri del prestigioso Palio della Quercia a Rovereto dove ha corso stabilendo il record del meeting in 13’08″43. Se le vedrà con altri atleti di spessore, stelle straniere ma anche italiane, che verranno svelati più avanti dagli organizzatori.

Tra le donne torna a correre a Campi Bisenzio la connazionale Francine Niyomukunzi, classe 1999, portacolori della Caivano Runners, in passato tesserata anche per l’Atletica Castello, maglia con la quale vinse proprio a Campi Bisenzio nello scenario del parco di Villa Montalvo la prova femminile dei Campionati italiani di cross (sulla distanza di 8 km, crono di 28’40”), manifestazione organizzata proprio dall’Atletica Campi. La burundiana ha anche partecipato, a Gdynia in Polonia nel 2020, ai Mondiali di mezza maratona, distanza sulla quale vanta un primato personale di 1:10’47”. Nel fine settimana appena trascorso invece, il 3 settembre, è stata terza a Castelfranco Veneto 3 i Campionati italiani dei 10 km su strada chiudendo in 32’39”. Vanta anche un primato personale sui 5000 metri di 15’16″28 sui 5.000 realizzato a Foligno lo corso luglio mentre ad Arezzo ha corso i 5.000 su strada in 15’29”. Anche in questo caso saranno svelate nei prossimi giorni altre forti atlete che la sfideranno sabato in gara.