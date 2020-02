“Memorial Giorgio Luminati”, venerdì 7 si incrociano i guantoni per la quindicesima edizione

SESTO FIORENTINO – E’ tutto pronto al Palazzetto dello sport di Sesto Fiorentino dove domani, venerdì 7 febbraio, alle 21, si svolgerà il quindicesimo “Memorial Giorgio Luminati”, benemerito maestro dal 1972, evento organizzato dalla Boxe Luminati con il supporto della Palestra Samurai di Firenze del maestro Giacomo Croce. A parlare è il figlio di Giorgio, Roberto Luminati: “Il babbo è stato un pugile con 70 combattimenti, un maestro ma anche un padre che per 40 anni ha insegnato a generazioni di giovani sportivi prima di tutto l’educazione, aiutandoli a intraprendere una vita corretta e preparandoli alla maturazione”. Non a caso è proprio lui a portare avanti la tradizione pugilistica sestese nella sua “scuola” di via di Calenzano. Per i professionisti, da registrare il debutto di Paolo Bologna contro Luigi Mantigna, mentre Eduardo Giustini del Boxing Club Firenze incrocerà i guanti con il laziale Andrea Pesce. Gli atleti della Boxe Luminati pronti a salire sul ring sono invece gli Elite Gianluca Gori e Lorenzo Bartolini. Altro incontro da non perdere sarà quello di Matteo Girolamo, il pugile del maestro Turchi, vincitore dei campionati italiani Elite 2019 nella categoria supermassimi (+91 kg). Infine, sul ring anche Giovanni Prezioso del maestro Alessandro Boncinelli ed Emanuele Gori della Radi Boxe di Barberino di Mugello.