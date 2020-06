Menarini. Guerranti (Femca Cisl) “Le aziende che non sono state toccate dalla crisi seguano l’esempio”

SESTO FIORENTINO – “L’investimento di Menarini nell’area fiorentina è una splendida notizia”. Lo afferma in una nota il segretario generale della Femca-Cisl Toscana, Massimo Guerranti. “In un momento nel quale molte aziende rischiano un forte ridimensionamento, sapere che la più importante azienda farmaceutica a capitale italiano investe nella produzione farmaceutica da speranza – afferma Guerranti – è importante, a maggior ragione in questa fase delicata, che le aziende che non sono state toccate dalla crisi seguano l’esempio di Menarini: occorre investire in questo Paese. Menarini ha gestito questa fase con molto senso di responsabilità nei confronti dei lavoratori e di tutti non ricorrendo alla cassa integrazione ed incrementando in molti casi gli stipendi dei lavoratori. La Femca-Cisl non può dirsi che lieta di questo investimento nella produzione farmaceutica auspicando che questo sia solo l’inizio”.